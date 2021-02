"Meie hooldekodu on tegutsenud ligi kolmkümmend aastat ning kõik need aastad on nii meie töötajad kui ka hoolealused unistanud sellest, et meil oleks lift," ütles ta. "Kahtlemata hõlbustab see oluliselt nii töötajate kui ka hoolealuste liikumist. Muidugi on meil olemas pandus, mida mööda ratastooliinimesed liiguvad ja meie kõike vajalikku veame, kuid see meid ei päästa − probleeme on palju. Oleme sellest rääkinud juba palju aastaid ning lõpuks on jää liikuma hakanud − kardame ära sõnuda."