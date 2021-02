Narva tahab taastada Peeter I maja

Algul kingsepp Jakob Nymanile kuulunud Peeter I maja taastamisest on Narvas räägitud juba väga pikka aega, enam-vähem esimestest sõjajärgsetest aastakümnetest saati. On olnud vähemalt kaks projekti, neist viimane loodi 1980. aastatel.

21. sajandil on Peeter I maja koopia ehitamine ette nähtud Narva vanalinna linnaosa kehtivas üldplaneeringus. Maja taastamine on kantud ka Narva linna arengukavasse aastani 2024, samuti oli see osa Narva tegevusprogrammist Euroopa 2024. aasta kultuuripealinna tiitli taotlemisel, kuid lõpptulemusena toetust ei leidnudki.