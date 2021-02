Koroonaviirusesse haigestumine kasvas Ida-Virumaal uuele rekordtasemele

Käesoleva nädala kuue päevaga on koroonaviirus diagnoositud 821 Ida-Virumaa inimesel. Terviseameti teatel on haigestumise tase ühtlaselt väga suur kõigis Ida-Virumaa suuremates omavalitsustes.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 949 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 15%. Maakondades on haigestumuse näitaja ülekaalukalt kõige suurem Saaremaal - ligemale 1700. Ida-Virumaa on 1162ga teisel kohal ja enamvähem samal tasemel on ka Harjumaa.