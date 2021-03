Ida-Viru juurtega näitleja ja lavastaja, riigikogu liige Üllar Saaremäe (Isamaa) leidis, et eestikeelse põhihariduse andmise lõpetamine Lüganusel oleks löök eesti keele niigi haprale olukorrale Ida-Virumaal. Tema sõnul on ilmselge, et peagi hääbuvad ka kolm klassi, mis esialgu alles jäetakse.