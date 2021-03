"See meil hooajaline püsielanik. Hakkame temaga juba harjuma. Ta käis ka eelmisel aastal, tee juba tuttav"; "See mütakas on meie küla korravalvur", kirjutasid Kuremäe inimesed Alutaguse abivallavanema Oleg Kuznetsovi Facebooki postitatud pildi all.