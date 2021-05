Sel teemal on peetud arutelusid, seminare, visioonipäevi ja mitmesuguseid muid üritusi. See kõik peaks jätma mulje kohalike inimeste kaasamisest. Tegelikult on aga tavakodanikel üsna keeruline aru saada, mida ja kuidas selle rahaga täpsemalt on kavas peale hakata ning kuidas ja millistel tingimustel jagada. On vaid üldine sõnum, et lõviosa läheb uute töökohtade loomiseks ja pisut kohaliku elukeskkonna parandamiseks.