JUHTKIRI See on väärtuste kokkupõrge

Kindlasti on Ida-Virumaal üksjagu inimesi, kes 9. mail majadel Eesti lippe lehvimas nähes arvavad, et need on võidupüha tähistamiseks. Neile inimestele ei saa pahaks panna, sest kindlasti pole nad kuulnudki, et Eestis nagu ka ülejäänud Euroopas tähistatakse sel päeval Euroopa päeva ning lipud lehvivad selle pärast.