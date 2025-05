ÜKS KÜSIMUS Töötaja küsib: "Kas ehitusplatsil peab alati kiivrit kandma?"

Kaitsekiivri kasutamise kohustuslikkus sõltub ennekõike sellest, kas töötamisel esineb peavigastuse oht. Ehitusplatsil on tavaliselt mitmeid töid, kus selline oht esineb. Piirkonnad, kus on peavigastuse oht, võivad muutuda iga päev ning seetõttu on otstarbekas kehtestada rangem nõue − kasutada kaitsekiivrit kogu ehitusplatsil. Rangema nõude kehtestamine on tööandja õigus. Ühisel ehitusplatsil, kus töötavad mitme ehitusettevõtja töötajad, võib sellise nõude kehtestada peatöövõtja ja seda peavad järgima ka ehitusplatsil töötavad alltöövõtjad.