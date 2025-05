Olga Bogatõrjova unustab maalides kurbuse

Lugemissaali juhataja Larissa Ladanjuki sõnul on Kohtla-Järvel palju loomeinimesi, kellest avalikkus kuulnud ei ole. Tänu raamatukogu galeriis aeg-ajalt avatavatele näitustele jõuavad nende nimed ja looming ka laiema publikuni.

"Üks neist on staažikas masseerija Olga Bogatõrjova. Ta on Kohtla-Järvel töötanud mitu aastakümmet, ent seda, et ta ka kunsti harrastab, teadsid seni vaid tema kõige lähedasemad inimesed. Nüüd panime ta kaunid tööd ka laiemale publikule vaatamiseks välja," rääkis Ladanjuk.

Väljapanek on mitmekesine ning on näha, et autor katsetab ja otsib oma stiili. Näituse avamisel märkis sündmuse peakangelane, et unistas maalimisest lapsepõlvest saati, ent pärast kooli lõpetamist ei õnnestunud tal kunstiinstituuti sisse astuda, seetõttu lõpetas ta mäeinstituudi. Seejärel töötas ta kaevanduses ning hiljem kvalifitseerus ümber masseerijaks.