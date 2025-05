JUHTKIRI Tunnustagem meisterlikkuse eest Eesti politseid

Et tänavapildis ei hakanud silma agressiivseid ega ilmses alkoholijoobes inimesi, oli suuresti Eesti politsei meisterliku töö tulemus. Samamoodi nagu seegi, et ka vähesed katsed proovida tuua keelatud sümboolikat avalikku ruumi lämmatati konkreetselt ja elegantselt eos, ilma et see andnuks vastasleerile ainest teha politseile etteheiteid põhjendamatu jõu kasutamises. See on ka aastatepikkuse töö tulemus, et Eesti riik on suutnud end kehtestada ning teha selgeks, et reeglid on täitmiseks ja nende rikkumisele ei vaadata läbi sõrmede.