ÜKS KÜSIMUS Kas tundide alguse nihutamine kella üheksale polegi riiklik otsus?

Mina saan aru, et see kellaaeg puudutab seda, mis kell vaikimisi algavad koolitunnid, aga iga kool on ju vaba seda otsust tegema.

Vaikimisi väga paljud ühiskonnas tervitavad, et kool algab kell üheksa, mitte kell kaheksa. On koole, kus on vastupidi otsustatud ka juba praegu, kus vaikimisi kell kaheksa peaksid tunnid algama. Koolid on ise pädevad seda otsustama.