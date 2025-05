ERKKI KELDO Uued tööstused tugevdavad majandust ja loovad töökohti

Kurja idanaabri tõttu ei jää meil muud üle, kui teha kõik selleks, et isegi ei mõeldaks meie vabaduse röövimisele. Otsused, mida järjest keerulisemaks muutuvas julgeolekuolukorras tegema peame, on rasked ega pruugi kõigile meeltmööda olla, aga suurendavad meie julgeolekut, mis on kindel vundament selleks, et meie majandusel, ettevõtetel ja inimestel läheks hästi Saaremaast Ida-Virumaani.