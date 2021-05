Jefimova ütles pärast poolfinaali ERRile, et lootis ujuda poolfinaalis parema aja ja jõuda ka sel alal finaali. Ta tunnistas, et elu esimene täiskasvanute EM, kus ta tegi kaasa neljal distantsil, on olnud väsitav. "See on kõige pikem võistlus, mis mul olnud on. Ujun kuuendat või seitsmendat päeva ja see muidugi väsitab ära," märkis ta.