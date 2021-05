19aastane Smirnova on Narva tuntud treeneri Aleksandr Makarovi õpilane. Narva võimud on Smirnovat tema spordisaavutuste eest ametlikult tunnustanud 2019. ja 2020. aastal. Enne seda − 2018. aastal − valiti ta Narva linna parimaks noorsportlaseks.

Narva Paemurru spordikoolis ja Narva laskespordiklubis töötav Aleksandr Makarov on treeninud ka Anžela Voronovat ja teisigi edukaid laskureid ning kuulub 2009. aastast peale stabiilselt linna parimate treenerite sekka.

Osijeki võistlusel oli konkurents tihe: 56 noormeest ja neidu võistlesid koos − niisugune on alates sellest aastast selle laskeharjutuse puhul kehtiv uuendus.

Smirnova rääkis, et talle meistritiitli toonud võistlus algas rahulikult ning kuulid tabasid täpselt märklauda. Ent kui ta kuuekümnest lasust koosnenud seeria lõpus aduma hakkas, millise kõrge tulemuse poole ta liigub, siis tuli närv sisse. "Viimased kolm-viis lasku olid juba väga närvilised. Isegi kartsin lasku teha," tunnistas ta.

Erutus mõjutas ka lõpptulemust: kogutud 624,6 silma tõid Smirnovale küll võidu, kuid see on siiski vähem kui tema isiklik mullune rekord 625 silma, mis on ühtlasi Eesti rekord.