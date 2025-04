Töötaja küsib: tööandja ütles, et soovib meie töösuhet lõpetada ning uuest nädalast ma tööle tulema ei pea. Mina sellega ei nõustunud, kuid tööandja märkis juba töötamise registrisse, et töösuhe on lõppenud. Kas niimoodi saab lepingut lõpetada?