MARGO PALLOSON Kreml püüab Eestis mõjutustegevust suunata noortele

Olgugi et infoühiskonna teenuse seaduse muudatus võimaldab otsustavamalt sekkuda, on oluline välja töötada ka tegevuskava, et ennetada noorte radikaliseerumist. Vaenulike riikide mõjutustegevuse ja vägivaldse äärmusluse propaganda tõttu peab ka riik pöörama suuremat tähelepanu sotsiaalmeedia keskkondades toimuvale. Kuigi terrorismioht püsib Eestis väike, on ka üks rünnak liiga palju.

Näeme, et üha laialdasemalt kasutatakse virtuaalvääringuid. Lisaks kasutusele legaalse investeerimisvõimalusena on krüptorahast saanud põhiline maksevahend õigusrikkujatele nii terrorismi rahastamises, vaenulike eriteenistuste operatsioonides, küberrünnakute lunarahanõuetes kui ka organiseeritud kuritegevuses. Innovatsioon ja infotehnoloogilised makselahendused esitavad väljakutseid nii Eesti õiguskaitseasutustele kui ka Eesti finantssektorile tervikuna. Tähelepanu tuleb seega pöörata õigusaktide ajakohasusele, teenusepakkujate paremale riskiteadlikkusele, hoolsusmeetmete kohaldamise kvaliteedile ning õiguskaitseasutuste tegevuse järjepidevusele. Tehnoloogia areng ja järjest mitmekihilisemad küberohud seavad ka küberjulgeoleku valdkonna senisest palju kaalukamasse rolli.

Keeruline julgeolekuolukord esitab kaitsepolitseiametile järjest suuremaid väljakutseid ja kõrgemaid nõudmisi, et hoida erinevatel ohuvektoritel silm peal ning tõkestada need enne, kui need jõuavad Eesti ühiskonda kahjustada. Ohtudest teadlik olles on võimalik neid ennetada.

Kaitsepolitseiamet korraldas 2024. aastal kümneid julgeolekukoolitusi ja -ettekandeid, millest sai osa pea 2000 ametnikku ja ettevõtete töötajat. Vaenuliku ohustaja vastu on oluline tugev ühisrinne, mille moodustavad kõik eestimaalased ja julgeolekuasutused koos oma partneritega nii Eestis kui ka välismaal.

Julgeolekuasutuse töö eripära nõuab, et suur osa meie tegevusest on vastaste eest varjatud. Küll aga on kaitsepolitseiamet avatud pädevate järelevalveasutuste jaoks, sh prokuratuur, kohtud, siseministeerium, Eesti Vabariigi valitsus, riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjon, õiguskantsler, riigikontroll. Välisest kontrollist olulisemadki on meie töökultuur ja sisemeetmed, mis tagavad, et kaitsepolitseiameti tegevus on seadusega kooskõlas, lähtub parimast kutse-eetikast, tervest mõistusest ja Eesti riigi julgeolekuhuvidest. Mõistame meie ülesannete täitmiseks vajalike õigustega kaasnevat vastutust. Suhtume Eesti elanike põhiõiguste kaitsmisesse kaitsepolitseiametis väga tõsiselt.