Purtse Metalli suitsuahje, lõkkealuseid ja grille leiab kogu Eestist, ka presidendi koduõuelt

Kas kingsepp ise on paljajalu? "Suitsuahju mul kodus ei ole. See nõuab aega, mida mul kahjuks või õnneks ei ole," tunnistas Heiki Kuusmik. "Aga lõkkealus on olemas − just koristasime puude alt oksi, mida sai ohutult põletada. Grill on ka − süüa tahame kõik ja grillimine on minu ülesanne."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik