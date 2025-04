ÜKS KÜSIMUS Mida teeb riik, et kaitsta inimesi telefonipetturite eest?

Justiits- ja digiminister LIISA-LY PAKOSTA:

Me oleme kasutanud kõiki võimalikke vahendeid, mis on praegu teada, alates sellest, et koostöös telefonioperaatoritega peaks olema tänaseks kinni pandud võimalus kolmandatest riikidest või väljastpoolt Eestit petukõnesid teha. Kahjuks me teame, et pahalased kasutavad seejärel Eesti-siseseid võimalusi ka kohapeal.

See on üks kuriteoliike, kus inimene ise saab seda kuritegu ära hoida − mitte minna selle pettuse ohvriks. Ja see tuleb tõesti ainult teadlikkusest, teadlikkuse kasvust, sest kahjuks pahalased kasutavad niivõrd hästi välja töötatud vahendeid, et tõesti ainult teadlikkusega saab sealt üle.