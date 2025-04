INTERVJUU Füüsikaõpetaja, kes innustab otsima vastuseid

Sergei Pavlov naasis hea meelega oma kodukanti, sest on veendunud: siin on suur potentsiaal ning temagi teadmised ja kogemused aitavad Ida-Virumaal tehnikaharidust arendada.

"Kooliasju eksamiks pähe tuupida on ikka võimalik, aga asja olemust mõista on juba hoopis teine tase," ütleb tunnustatud füüsikaõpetaja Sergei Pavlov, kel on Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžis ja Kohtla-Järve gümnaasiumis kokku ligikaudu 400 õpilast ning kelle põhikreedo on innustada õpilasi otsima vastuseid keerukatele küsimustele, sest just see oskus aitab neil elus edukalt edasi jõuda.