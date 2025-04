ANVAR SAMOST Kohalike valimiste jõujooned on paigas

Lisaks on opositsioonis nüüd palju rohkem kakofooniat, kuna sotsiaaldemokraadid pidid väga suure kiirusega ümber orienteeruma veel mõned nädalad varem nende enda veetud poliitikate kritiseerimisele, aga vanad opositsioonierakonnad ei soovi neid mõistetavalt omaks võtta. Isamaa roll opositsiooni selge liidrina on vähem nähtav ja ka sellest annavad reitingud juba märku.

See kõik ei tähenda, et Reformierakond on kohalikel valimistel head tulemust tegemas. Neil ei ole õnnestunud leida Tallinna paremat linnapeakandidaati Pärtel-Peeter Perest, kelle kohta erakonna enda uuringud väidetavalt midagi toredat ei näita. Aga uuringutetagi on selge, et Pere võib küll saada hääli Kalamaja mullis, kuid laiem populaarsus ei tule, vaatamata viimastel kuudel rattateedest eemale hoidmisele. Isegi Lamborghini roolis poseerimine ei aita.