JUHTKIRI Putini tapjariigiga ei tehta tegemist

Kas tõesti on keeruline mõista, et riigiga, mis − kui nimetada vaid viimaste nädalate sündmusi − tapab oma rakettidega üheksa last Krõvõi Rihi mänguväljakul või üle 30 tsiviilisiku Sumõ kesklinnas, ei tohi ega saa olla mitte mingit koostööd ega tegemist? Selline arusaamine on nii valdaval osal Eesti ühiskonnast kui ka demokraatlikul maailmal. Kahjuks ei ole selline hävitustöö toimunud üksnes viimastel nädalatel, vaid on kestnud täies mahus juba üle kolme aasta ja ulatub juba ka 2014. aastasse.