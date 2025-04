Narva muuseumi direktor kandideerib aasta eurooplaseks

Kultuuriministeerium väljendas oma postituses head meelt selle üle, et aasta eurooplase kandidaadina on esile tõstetud Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova.

"Maria on pühendunud kultuurivaldkonna arendaja ja aidanud kaasa piirilinna Narva nähtavaks tegemisele nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tema tegevus on aidanud kaasa paremale vastastikusele mõistmisele ja dialoogile meie ühiskonnas − väärtustele, mis on Euroopa südames."