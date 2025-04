Haruldasel kontserdil astuvad üles Uku Suviste, Portugali folkrokkbänd ja Kuuba juurtega trompetivirtuoos

2021. aastal Eestit "Eurovisiooni" lauluvõistlusel looga "The Lucky One" esindanud Uku Suviste kontsert ühendab popi, R&B, souli ja funk'i elemendid. Kontserdi korraldaja, Sillamäe kultuurielu eestvedaja ja muusiku Vladimir Võssotski sõnul suudab Suviste oma hingestatud hääle, tugeva lavalise kohalolu ja siira karismaga luua publikuga erilise sideme.

Põnev bänd Portugalist

Võssotski sõnul võib Albalunat mõnes mõttes nimetada ka Portugali Trad.Attackiks. Laval loovad nad keelpillide, löökpillide, torupilli ja paljude muude mitmekesiste instrumentidega lummavalt energilise atmosfääri, mis haarab publiku esimestest hetkedest alates. "Nad on mulle juba rohkem kui pool aastat käinud peale, et tahavad väga Eestisse esinema tulla, ja tuletanud end pidevalt meelde. Nüüd leidsime sellise võimaluse," ütles Võssotski, kelle sõnul peaks ka siinsetel kuulajatel olema huvitav kogeda vahetult Portugali rahvuslikku muusikat nüüdisaegses helikeeles. "Maitsekas, kvaliteetne ja energiline bänd, mis pakub meeldejääva elamuse!"

Kuuba päike kevadisel Sillamäel

Võssotski sõnul on Guerra virtuoosne mängustiil ja lavaline karisma pälvinud tunnustust rahvusvahelisel muusikamaastikul. "Koos Eesti tippmuusikutega sünnib nende esituses elav ja kaasahaarav helikeel, mis ühendab traditsioone, improvisatsiooni ja nüüdismuusikat. See on kontsert, kus iga noot elab ja hingab. Ta on ise hästi emotsionaalne ja väga hea publikuga suhtleja," märkis ta.