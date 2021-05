Jõhvi Teataja ei ole sel perioodil olnud mingi valla elu kajastaja, vaid teie isiklik pildialbum. Ükskõik, kas selle põhjuseks on oma isiklik edevus või püüdlus sel moel enne sügisel toimuvaid kohalikke valimisi enesereklaami teha − kummagi eesmärgi saavutamiseks ei pea ega tohi kasutada avalikku raha.

Kuigi vallaleht tuleb postkastidesse tasuta, ei tähenda see, et seda antaks välja tasuta. Vallalehele kulub aastas 30 000 eurot, mida vallavõimud raiskavad sisuliselt eneseupitamiseks.

Äsja ilmunud numbris on esiküljel lugu, et Jõhvi vald annab au veteranidele, ja selle juures poseerivad suurel pildil "veteranid" Naumkin, Konrad ja abivallavanem Toomas Nael ning üks naiskodukaitsja, kelle nimegi pole vallaleht pidanud vajalikuks nimetada. Ilmselt seetõttu, et ta ei varjutaks vallajuhtide aupaistet.

Järgmistel külgedel on suur pilt, kuidas teine abivallavanem Evelyn Danilov istub kohvilauas kahe eaka inimesega, siis on taas pilt, kuidas vallavanem Konrad peab kõnet metodisti koguduse juubelil. Jäädvustatud on vallaametnikke parki koristamas, volikogu esimehest Naumkinist on kuueleheküljelises ajalehes koguni kolm fotot.

Sisulist infot vallale olulistel teemadel pole peaaegu üldse, rääkimata opositsiooni seisukohtadest.Ei ole sõnagi sellest, et oma koalitsioonikaaslased on esitanud vallajuhtidele umbusaldusavalduse ega probleemidest. On vaid püüd näidata, et vallas toimuvad vaid ilusad asjad ja ainult tänu silmapaistvatele vallajuhtidele. Justkui Brežnevi aeg oleks tagasi...

Selline leht ei ole ühekordne "tööõnnetus", vaid pidev ja sihipärane tegevus, mis kordub kuust kuusse.