NÄDALA KUJU − Yana Toom

2019. aasta riigikogu valimistel korjas ta meie maakonnast 6195 häält − konkurentidega võrreldes oli see hoopis teine dimensioon. Võrdluseks: teise koha saanud Toomi erakonnakaaslane Mihhail Stalnuhhin pidi leppima 2653, sotsiaaldemokraat Katri Raik 2112 häälega. Kui siinsele valijale Toom meeldib, siis paljudele kohalikele poliitikutele mitte. Ja suurimaks konkurendiks on ta olnud just siinsetele keskerakondlastele, kes ilmselt paljuski sellel põhjusel Toomi ei salli. Teda on võetud kui sissetungijat, häältevarast, kes tuleb valimispäeval võõra magustoidu kallale ja läheb siis jälle Tallinna või Brüsselisse.