Maris Toomel: miks ma nõustusin kandideerima vallavanemaks?

Mind valdavad kahetised tunded. Soov muuta, parandada ning arendada Jõhvi valda on olnud ja jääb minu peamiseks eesmärgiks. Jättes kõrvale isiklikud huvid, soovid ja tahtmised.

Teisalt tunnen, et poliitiline olukord ning omavahelised suhted, isiklikud huvid on praeguses Jõhvi volikogus tähtsamad kui valla inimeste esindamine. Leidsin, et kui tahan seda muuta, kaasa rääkida, siis pean võtma vastutuse, ning sellepärast ma ka nõustusin vallavanemaks kandideerima.

Jõhvi peab maakonnakeskusena võtma senisest suurema rolli. MARIS TOOMEL, Jõhvi vallavanem, Reformierakond

Jõhvi vajab arukat, läbipaistvat ja avatud juhtimist. Vajab suuri ideid, arengut ning mõistlikku koostööd. Ma päriselt ka usun veel, et see on võimalik.

Pidevatest võimuvõitlustest on väsinud kõik, ka volikogu liikmed. Võtame üheskoos vastutuse ning lepime kokku, et meie ühine eesmärk saab olla vaid üks, Jõhvi elanike esindamine ja nende huvide kaitsmine.

Soovin vallavanemana arendada Jõhvi valda efektiivselt ning kasutada valla eelarvelisi vahendeid otstarbekalt. Pean vajalikuks, et valla algatatud projektid saaksid viidud lõpuni. Viime lõpuks lõpuni ka jaamahoone rekonstrueerimise, mida ootavad paljud valla elanikud.

Jõhvi vald saab peagi uue staadioni, kus puudub inventar, ning see on küsimus, mis tuleb kohe lahendada, see tähendab planeerida vajalik raha.

Jõhvi maakonnakeskusena peab võtma suurema rolli, sest maakonna jaoks on praegu oluline aeg. Oleme maakonnana rohepöörde keskpunktis. Euroopa annab meile suuna, kus peame otsustama ja tegema julgeid samme, mis arendavad ja elavdavad maakonna majandussektorit.

Peame Jõhvis olema aktiivsemad kaasarääkijad, mõtlejad, arvamusliidrid. Tegema koostööd riigi, MTÜde ja omavalitsuste liiduga.

Miks mitte mõelda siia digi- ja multimeedia ettevõtlusinkubaatori loomisest ja seda just Jõhvi äriparki? Jõhvi on loodud uus kool − Jõhvi tehnoloogiakool, kus tekib startup-kogukond, sellega koos atraktiivsus noortele tulla siia õppima ja elama.

Need on vaid mõned näited, mis suunas Jõhvi kui maakonnakeskus peab liikuma.

Eesti haridussüsteem liigub eestikeelse hariduse suunas. Jah, küll väikeste ja raskete sammudega, aga liigub. Usun, et omavalitsusena peame julgemalt otsustama, mis puudutab meie keelekümblusmetoodika suuremat juurutamist koolides.

Käimas on loomulikud reformid paljudes Ida-Virumaa omavalitsustes, st luuakse piisavalt keelekümblusklasse, toetamaks süsteemsemalt vene emakeelega õpilasi. Eesti koolidel on aga suur koormus, sest paljude vene emakeelega perede laste valik on suuresti juba Eesti kool. Arvan, et meilgi, Jõhvil, on siin veel palju, kuhu areneda ja liikuda.

Pöördun volikogu liikmete poole: ärme otsi süüdlasi ega pea arutuid võitlusi, vaid teeme üheskoos Jõhvi paremaks linnaks, kus tahetakse elada ja kuhu tahetakse alati tagasi tulla!