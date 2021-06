Narva linnapea Katri Raik teatas, et ei kavatse sügisestel valimistel kandideerida Keskerakonna nimekirjas, nagu ta varem lubanud oli ja keskpartei lootis, vaid läheb valimistele oma nimekirjaga. Narva volikogus enim hääli omavad keskerakondlased on varem väitnud, et sellisel juhul võib Raiki oodata umbusaldamine.