Narva muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova tuletas meelde, et Narva linnuses on hiliseid üritusi olnud varemgi − näiteks muuseumiöö −, ent suur muusikafestival on neile uus väljakutse ja ühtlasi eksperiment.

"Seetõttu oleme koostanud nimekirja väga konkreetsetest nõuetest ja piirangutest, mis puudutavad muuseumi lahtiolekutunde ja inimeste liikumist mööda muuseumi. Selline suur sündmus on meie töötajatele muidugi suur koormus. Teisalt võimaldab konvendihoones avatud uus ekspositsioon meil selliseid väljakutseid vastu võtta ning me loodame, et see festival kingib osavõtjatele rohkelt avastusi ja lisab muusikalistele inspiratsioonidele erilist võlu."