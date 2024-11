Jõhvi motodünastia rajaja Arvo Keerme: "Andsin poistele rohelise tule, et nad niisama ei tolgendaks"

Isadepäeval kogunesid Arvo Keerme juurde kõik kolm poega oma peredega. Juba on motopisik edasi levinud lastelasteni. Jõhvi motoklubi vedajana on Arvo mõjutanud kohalikku spordielu muidugi laiemalt kui ainult oma pereringis. Tema autotöökoda on aga hinnatud mitte ainult kohalike, vaid ka soomlaste seas.