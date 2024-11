JUHTKIRI Kohalike elanike nõusolek ei pea olema tasuta

Eestis on aga tuumaenergeetika mainet ilmselt tugevalt parandanud viimaste aastate energiakriis, kus valitsuse põlevkivienergeetikat likvideeriv poliitika on meie elektrihinnad kordades üles viinud ning riigil pole siiani ettekujutust pikemaajalisest lahendusest. Isegi tavainimesed ei võta enam kuigi tõsiselt jutte, kuidas me asendame oma senise põlevkivienergeetika tuule- ja päikeseenergiaga, asjatundjatest rääkimata. Ja muidugi ei ole see taastuvenergia odav, nagu meile püütakse väita. Tarbijatena maksame sellele päris korralikult peale, et ettevõtjad ikka sealt kasumit teeniksid.