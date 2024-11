JUHTKIRI Selline uurimine on arusaamatu

Prokuratuur oli asja menetlenud juba poolteist aastat, kui kogu kaasuse keskne tegelane Nikolai Ossipenko meie seast jäädavalt lahkus. Kahtlemata võis see mõjutada ka kogu kriminaalasja ülesehitust. Sest nagu on Põhjarannikule rääkinud mõned asjaosalised, olla neile vihjatud, et uurimisasutuste peamine sihtmärk ongi Ossipenko, ülejäänud on üsna tähtsusetud kõrvaltegelased.

Prokuratuur vastas sel nädalal Põhjaranniku konkreetsetele küsimustele taas üsna uduselt. Näiteks tahtsime teada, kas mõne isiku suhtes peale surnud Ossipenko on veel menetlus lõpetatud, millal plaanitakse asi kohtusse saata jne.

"Peab tõdema, et kaasuse keskse kahtlusaluse Nikolai Ossipenko lahkumise järel on prokuratuur mõneti muutnud menetluslikku lähenemist ning vaatab hetkel üle teiste kahtlusalustega seotud detaile. Seda eesmärgiga, et saata kohtusse kriminaalasi, mille menetlemine toimuks võimalikult sujuvalt, objektiivselt ja efektiivselt," seisab prokuratuuri vastuses. Mida see tähendab, on tegelikult raske aru saada.

Mõned kahtluse all olevad inimesed on Põhjarannikule öelnud, et alates 2022. aasta sügisest pole uurimisasutused nende vastu huvi tundnud ega neid ka uurimise seisust teavitanud.

Selline uurimise venimine ei mõju kuigi hästi meie uurimisasutuste autoriteedile. Lisaks sellele on jätkuvalt surve all kahtlustuse saanud inimesed, seda enam, et keegi neist end süüdi ei tunne ega tunnista.