ERR tegi pahaaimamatult reklaami valimisüritusele

Tegu oli pühapäeval Jõhvi pargis toimunud Venemaa keelpillikvarteti Terem tasuta kontserdiga, mida reklaamis ka Vikerraadio, tuues klipis esile, et üritust korraldavad ettevõtjad Nikolai Ossipenko ja Dmitri Smirnov. Nad mõlemad on valitud Jõhvi volikogusse valimisliidus Jõhvi − Meie Kodu ja on sügisel toimuvateks valimisteks moodustanud valimisliidu Jõhvikad.

Ringhäälinguseaduse järgi on ERRi kanalites reklaam keelatud, lubatud on vaid edastada kultuuriteateid.

Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts selgitas, et pühapäeval Jõhvi pargis toimunud ürituse kohta edastas raadiojaam eelinfot, kuna sihtasutuse Unifest, mille esindaja on Dmitri Smirnov, esitatud taotluses puudus viide valimisreklaamile. Kui reedel selgus, et tegu on valimisüritusega, eemaldas ERR selle ürituse klipid oma raadiokanalite eetrist.