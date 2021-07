Juunis me küll juba esinesime, kuid Sillamäe kontsert oli piirangute tühistamise järel tõepoolest üks esimesi suuremaid sündmusi. Rahvast oli palju ja meil on selle üle väga hea meel. Meeleolu oli suurepärane, sest kõik läks nii nagu vaja: ilm oli suurepärane ja kuulajaid palju. Tunneme Sillamäe publikut juba ammu ja armastame neid väga − meid kutsutakse siia vähemalt kord aastas ning me tuleme hea meelega. Siinsed inimesed on avatud, sõbralikud ja aktiivsed, teavad laule ja laulavad kaasa. Kõik oli tore, nagu ikka.