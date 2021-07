Ida päästekeskusel on juba teist suve tõhusaks abimeheks väikesed lennumasinad, mis võimaldavad looduses kiiresti põlengukolded avastada ja need likvideerida. See on ka üks põhjus, miks tänavusel põuasel suvel suuremaid maastikutulekahjusid pole olnud. FOTO: Erakogu