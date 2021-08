Toila lähedal hukkus liiklusõnnetuses noor mees

Häirekeskus sai kella 2.15 paiku teate, et Ida-Virumaal Saka-Ontika-Toila tee 15. kilomeetril sõitis teelt välja vastu puud sõiduauto BMW. Kokkupõrge oli sedavõrd tugev, et autot juhtinud 27aastane mees hukkus sündmuspaigal. Teisi inimesi sõidukis ei olnud.

Ida prefektuuri operatiivjuht Ergo Soosaar ütles, et arvestades sõiduki ulatuslikke kahjustusi, ei saanud sõidukiirus olla väike. „Praegu teame, et õnnetus juhtus lauges kurvis. Autojuhi turvavöö ei olnud kinnitanud ja sõidukil all olnud suverehvid ei vastanud nõuetele, sest olid ülemäära kulunud,“ kirjeldas Soosaar.