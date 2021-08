Uikala prügila läks taas põlema

Häirekeskus sai kell 13.43 teate, et Uikala prügilas on tekkinud tuleleek ja tugev suits.

Ida päästekeskuse korrapidaja Rainer Asuküla ütles Põhjarannikule, et prügimäe ühel nõlval põles ligikaudu 200 ruutmeetrine ala. Tugeva tuule tõttu oli oht, et tuli kandub suuremale alale, kuid see õnnestus tänu kiirele reageerimisele ära hoida. Kella 17 paiku oli Asuküla sõnul põlengu kustutustööd juba lõppemas. "Seekord läks hästi," ütles ta.

Tema sõnul on praegu keeruline hinnata, miks põleng puhkes - see võis näiteks vallanduda nii prügilas olnud klaasikillust, aga ka mõne seal töötanud masinast paiskunud sädemest.

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann saatis eelmisel aasta oktoobris firmale Ekovir kuuluva Uikala prügila juhtkonnale kirja, kus soovis teada, missuguseid meetmeid tuleohutuse suurendamiseks on plaanis rakendada. "Uikala prügila eristub tulekahjude statistikas selgelt teistest Eesti prügilatest," kirjutas ta märkides, et kaks kolmandikku kõigi Eesti prügilate põlengutest on toimunud Uikalas. "Ajavahemikus jaanuarist 2018 kuni 13. juulini 2020 on päästjad 21 korral teinud tulekustutustöid Uikala prügila territooriumil.