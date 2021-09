"Valu on kohale jõudnud, aga õnneks vaid sääremarjadest allpool ja ainult siis kui liigun. Tähendab, öösel peaks magada saama," postitas ta veidi pärast kella 21 sotsiaalmeediasse. "Ma ei tea kui palju kilomeetreid olen läbinud ja ei tahagi teada. See ei muudaks praegu mu jaoks midagi. Liigun nii nagu suudan ja ilmselt nii nagu eile, kuni siinse keskööni."

Esimesel võistluse ööl puhkas ta kuus tundi ja magas neli. Hommikul teatas ta, et mitte kuskilt ei valuta. "Isegi kui mõni vill on, siis tunda ei anna. Jalad on mõistlikkuse piires väsinud, aga vaim ja võhm mitte."

100 kilomeetrit täitus tal reedel enne keskpäeva, kui võistluse algusest oli möödunud 22 tundi ja 8 minutit. "Enesetunne on suurepärane. Kõndides on ka keha väga OK. Joostes annab väsimus tunda. Valus ikka veel pole," märkis ta lisades, et väikesed varbad on vaid hellad.

Reede hilisõhtul, kella 23.30 ajal oli Kiisla 151,1 läbitud kilomeetriga 37. kohal, naisjooksjatest oli see sel ajal üheksas tulemus.

61st startijast jätkavad praegu jooksmist 59. Üks nendest, kes neljapäeva õhtul jooksmise jalavalu tõttu katki jättis, oli ameeriklannast 24 tunni jooksu maailmameister ja maailmarekordi (270,116 km) omanik Camille Herron. Ta alustas pikka võistlust kiiremini ka kõigist meesjooksjatest ja 100 kilomeetri läbimiseks kulus tal aega vaidi veidi üle 9 tunni. Kuid peagi pärast seda, katkestas ta jooksu.

Võistluse liider on ungarlane Gábor Rakonnczay, kel on selja taga juba ligemale 240 kilomeetrit. Naiste parimana on Galit Birenbim-Navon jooksnud ligemale 215 kilomeetrit.

Võistluse käiku saab reaalajas jälgida jooksu ajavõtu kodulehelt.