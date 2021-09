Ida-Virumaal on umbes 130 ruutkilomeetrit sellist maad, kus kaevandused suleti rohkem kui kümme aastat tagasi. Kaevandaja seal toimuva eest enam ei vastuta, varingute ja lagunevate hoonetega kaasnev kahju tuleb hüvitada riigil.

Hakatuseks tuleb välja selgitada, kui palju on selliseid elumaju ja muid hooneid, mis on kaevandamise tõttu viltu vajunud või kus seintesse ja vundamenti on praod tekkinud.