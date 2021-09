Sotsiaaldemokraatide arupärimisel, mis puudutas seaduse ebaselgust toimingupiirangu rikkumise osas, teatas Lauri Läänemets, et Neglasoni juhtum on hea näide selle kohta, et midagi on riigikogus viltu läinud, kui sellise seaduse alusel on inimesi võimalik süüdi mõista.