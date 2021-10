Jõhvi hooldekeskuses avastati koroonakolle, elanikel on kerged sümptomid

Eelmise nädala neljapäeval testiti Jõhvi hooldekeskuse asukaid ning 74 hoolealusest 24 osutusid COVID-positiivseteks. "Enamasti sümptomeid pole. Kui, siis kerge köha ja nohu," ütles Jõhvi hooldekeskuse juht Rita Leemet.

Ta kinnitas, et positiivse testi andsid ka mõned töötajad, ning lisas, et arvatavasti said nad nakkuse ühelt töötajalt, kes nakatus koolist viiruse saanud lapse kaudu.

Nakatunud on vaktsineeritud

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles, et hooldekeskuses korraldati laustestimine pärast seda, kui üks töötaja andis positiivse proovi.

Koolides endiselt kõrge nakatumine Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles, et maakonnas on kõige suurem nakatumine praegu endiselt koolides ning suurim kolle on Narva Soldino gümnaasiumis, kus 5.-12. klassid on saadetud koduõppele. Mujal koolides on karantiini saadetud õpilased üksikute klasside kaupa. "Kõige keerulisemaks teebki selle asjaolu, et huvikoolides käivad ju lapsed üle linna koos ning nii levibki viirus ka neisse koolidesse, kus nakkust seni polnud. Ka huvikoolide õpetajad annavad tihtipeale tunde üldhariduskoolides. Lapsed aga viivad lõpuks nakkuse kodudesse ning isegi kui vanemad on vaktsineeritud, võivad nad viiruse töökohas edasi anda," sõnas Muusikus. Ta pani vanematele südamele, et nad oleks valvsad, kui lastel tekivad vähimadki sümptomid, nagu näiteks väike nohu või köha, mis on tavalise nn külmetushaiguse tunnused. "Soovitaks ikkagi testi teha ning kui see on negatiivne, siis muidugi võib koolis ja tööl edasi käia ka väikese nohuga," lausus ta.

Rita Leemeti kinnitusel olid kõik nakatunud hoolealused vaktsineeritud ning põevad kergelt. "Nad on küll positiivsed, aga meelestatud positiivselt," sõnas ta.

Jõhvi hooldekeskuses on neli vaktsineerimata hoolealust ning kolm töötajat. Leemeti sõnul tehti sel neljapäeval kordustestid.

Eile laekunud testide tulemused näitasid, et nakatunuid on juurde tulnud, sõnas Marje Muusikus.

Kuigi Ida-Virumaal on koroonasse nakatumine viimasel ajal näitamas jõudsat tõusutrendi, pole see hooldekodudes õnneks varasemaga võrreldes siiski tõsisemaid olukordi tekitanud. "Õnneks on enamikus hooldekodudes kõrge vaktsineeritus ning seetõttu põetakse kergelt," rääkis Muusikus, lisades, et peale Jõhvi hooldekodu on teistes olnud üksikuid nakkusjuhtumeid, millele on saadud kiiresti piir panna.

Vaktsineerimine aitab

MTÜ Vahtra Hooldemaja juhatuse liige Janek Lainjärv ütles, et nende 125 asukaga Aa hooldekodust ning 40 elanikuga Kiviõli hooldekodust on viirus suures osas eemal olnud. Vaid eelmise aasta kevadel näitas testimine kahel inimesel esimesel korral positiivset tulemust. "Meil on üle 90 protsendi inimestest vaktsineeritud. Mõni üksik, kellel tervise tõttu pole arstid seda soovitanud, on vaktsineerimata," sõnas Lainjärv.

Tema sõnul valmistutakse hooldekodus juba kolmanda tõhustusdoosi tegemiseks, sest teise kaitsesüsti said hooldekodu asukad juba veebruaris. "Eks me oleme järginud terviseameti juhiseid."

Alutaguse hoolekeskuses oli haiguspuhang viimati tänavu aasta algul, kui nakatus 30 hoolealust. Praegu on aga olukord keskuse juhi Kristiina Etsi sõnul kontrolli all. "Ei taha küll ära sõnuda, aga enamik on meil vaktsineeritud ning praegu valmistume juba kolmandaks süstiks," sõnas ta.