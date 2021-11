Dmitri Dmitrijev kuulub riigikogusse teist koosseisu järjest. Mõlemal korral on ta seal olnud europarlamendi liikme Yana Toomi asendusliikmena. Toom on noppinud riigikogu valimistel Ida-Viru ringkonna tuhandeid hääli, kuid keeldunud riigikogusse minemast ja see on avanud võimaluse Dmitrijevile.