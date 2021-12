Riigikogu istungi ajal taksot sõitnud Repinski jäi Ida-Virumaal ilma lisasissetulekust

Kohtla-Järve linnale ning Lüganuse ja Jõhvi vallale kuuluv Järve Biopuhastus ei avalda nõukogu liikmete tasu suurust kodulehel ega majandusaastaaruandes. Põhjarannikule on mitmed allikad kinnitanud, et aastas tavaliselt kolm-neli korda koguneva nõukogu liikmed saavad brutotasu ligikaudu 800 eurot kuus.

Järve Biopuhastuse nõukogu liige, endine Lüganuse vallavanem Andrea Eiche, on öelnud, et Järve Biopuhastuse nõukogu liikme koht on kohalike poliitikute seas "magus koht".