Kohtla-Järve linnavalitsuse ametisse määramisel ilmusid volikogu akende taha karikatuurid

Kümmekond uue linnavalitsuse vastu protestinud linnaelanikku soovis jälgida volikogu istungit, kuid neid ei lubatud Kohtla-Järve linnavalitsuse hoonesse. Neile öeldi, et hoonesse ei tohi siseneda koroonaviiruse leviku ohu tõttu. "See on terviseameti soovitus, et volikogu saalis saavad olla vaid volikogu tööga seotud inimesed: volikogu liikmed, ajakirjanikud ja teised," vastas volikogu esimees Tiit Lillemets opositsiooni ühe juhi Eduard Odinetsi küsimusele, kuidas otsustatakse, kes võib saalis olla ja kes mitte.

Mitmel plakatil figureeris ka kommunaalärimees Nikolai Ossipenko. Tema firma N&V sai jõustunud kohtuotsuse põhjal Kohtla-Järve linnalt üle kümne aasta tagasi miljoni euro väärtuses kriminaalset tulu. Et aga uurimise ajal likvideeris ta aktsiaseltsi ja jätkas tegevust osaühinguna, jäigi Kohtla-Järvel see miljon tagasi saamata.

Borodin rääkis varem, et Reformierakond läheb võimuliitu tingimusel, et Jantšenko ja Ivanova taanduvad linna juhtimisest ning abilinnapeade arvu vähendatakse seniselt neljalt kolmele. Aga hääletus näitas, et Reformierakond muutis meelt, et Borodin saaks abilinnapea koha. Nüüd on abilinnapäid Kohtla-Järvel viis.