Jõhvi abivallavanem Arvo Aller ütles, et Jõhvil pole uusaastapidustusteks eelarves tänavu raha planeeritud. "Ilutulestikku ilutulestiku pärast pole ka mõtet teha. Siis peaks olema ka mingi programm, kuid selleks meil ressurssi tänavu pole," sõnas ta. Aller lisas, et üks asi on raha, aga teine põhjus, mis otsust oluliselt mõjutas, on tagada heaolu lemmikloomadele, kes aastavahetuste paugutamistest ikka paanikasse satuvad.