Ida-Viru keskhaigla tõstis koroonaviiruse ohutaseme "väga kõrgeks"

Haigla tõstis ohutaset hoolimata sellest, et Ida-Virmaal on praegu nakatumise tase madalam kui üheski teises maakonnas. Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht Mihhail Tammearu põhjendas ohutaseme tõstmist sellega, et aastavahetuse ajal on Eestisse jõudnud uus omikrontüvi, mis on põhjustanud haigestumise kiire kasvu.

Kümne voodikohaga nakkushaiguste osakonna taasavas haigla Kohtla-Järve Järve linnaosas asuvas taastusravi- ja õendusabikliinikus. Koos Ahtme linnaosas asuvate haiglakorpustega on Ida-Viru keskhaigla koroonahaigete raviks valmistatud praegu ette kokku 38 voodikohta.

Reede hommikuse seisuga oli haiglas ravil 28 koroonhaiget, kellest kaks asuvad intensiivraviosakonnas. Viimase ööpäeva jooksul suri haiglas üks koroonaviirusega patsient. Erakorralise meditsiini osakonnas diagnoositi viirus seitsmel haigel, kellest kaks jäid ravile haiglasse.

Ida-Viru keskhaigla ülemarsti Toomas Kariisi sõnul on kiiresti leviv omikrontüvi senistest tüvedest kordades nakkavam, aga haiglaravi vajadus on siiski väiksem kui varasemalt. "Enamasti vajavad haiglaravi vaktsineerimata inimesed. COVID-haiged, kes on haiglaravil, põevad koroonahaigust viimasel ajal raskelt ja paranevad aeglasemalt," nentis Kariis.

Ta lisas, et levivad ka teised viirushaigused, sealhulgas gripp, mistõttu võib nakkushaigete hulk keskhaiglas kiiresti suureneda. "Tuletan meelde, et ka gripi vastu on võimalus vaktsineerida, mida soovitan kõigile, kellel ei ole tahtmist nädalaid haigevoodis veeta," märkis ta.