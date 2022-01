Jõhvi vene põhikooli õpetaja jooksis Eesti läbi aegade kolmanda tulemuse

Eesti tuntud treenerite Andres Nirgi ja Endel Pärna mälestusjooksul sai Šalkauskas lätlase Janis Razgalise kannul teise koha. Kuid tema poolt joostud isiklikust rekordist 3.48,24, on läbi aegade suutnud sisehallis kiiremaid olla vaid kaks Eesti jooksjat: Andi Noot ja Tiidrek Nurme.

Šalkauskas on tänavusel sisehooajal keskmaadistantsidel parandanud isiklikke rekordeid mitme sekundi võrra. Detsembris läbis ta 800 meetrit ajaga 1.50,84, mis on Eesti kõigi aegade edetabelis neljas tulemus. Novembris jooksis ta 1000 meetrit ajaga 2.25,8, mis on Eestis läbi aegade viies tulemus.