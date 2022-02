Viimase kahe nädala jooksul on koroonaviirus tuvastatud sajal Ida-Viru keskhaigla töötajal, mis moodustab ligemale kümme protsenti kogu haigla personalist. Lisaks viibivad osad töötajad haiguslehel ka muudel põhjustel ning tööjõupuudus häirib oluliselt haigla tööd.

Õenduse ja patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja teatas, et arstide ja õdede haigestumise tõttu on lükatud edasi eriarstide vastuvõtte. Reedel sulges haigla statsionaarse taastusravi osakonna. Õdesid ei ole haiglal kusagilt juurde võtta.

Verhovskaja sõnul võib haigla kõnekeskuse töötajate haigestumise tõttu esineda häireid ka patsientide telefonikõnede vastuvõtmisel.

Ülemarst doktor Toomas Kariis mainis, et haigestunud on ka need töötajad, kellele on tehtud COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos. "Siiski ei vaja keegi vaktsineeritutest töötajatest haiglaravi. Seni terved arstid ja tervishoiutöötajad teevad ületunde, töötavad oma võimete piiril," sõnas ta.

Toomas Kariis lisas, et kiirema abi saamiseks pöörduvad patsiendid erakorralise meditsiini osakonda (EMO), kus tekib samuti ülekoormus. Iga päev pöördub EMOsse üle kümne inimese üksnes selleks, et testida COVID-19 nakkuse esinemist. See toob kaasa pikad järjekorrad. Lisatööjõudu EMOsse keskhaiglal anda ei ole. "Kutsun kõiki üles suhtuma mõistvalt tekkinud olukorda ja taluma võimalikke ebamugavusi ning pöörduma erakorralise meditsiini osakonda eeskätt haiglaravi saamiseks," lausus ta.

Seoses koroonapatsientide arvu suurenemisega avas Ida-Viru keskhaigla veel ühe COVID-osakonna, kus on viis voodikohta. See avati esimese kirurgia osakonna ruumides. Lisaks suurendas haigla intensiivravivoodikohtade arvu seitsmeni.

Ida-Viru keskhaiglas oli teisipäeva hommikul nakkusosakondades 40 koroonahaiget. Vabu voodikohti oli viis. Kuus koroonahaiget oli intensiivraviosakonnas ja seal oli vaid üks koht vaba. Voodikohtade täituvus ulatub 90 protsendini.

Ida-Virumaal on nakatumine koroonaviirusse nakanud kiiresti levima viimastel nädalatel. Alles jaanuari keskpaigas oli Ida-Virumaa kõige madalama koroonasse nakatumise määraga maakond Eestis. 100 000 elaniku kohta oli siis kahe viimase nädala uusi nakatunuid tuhande ringis. Selle nädala alguses oli see näitaja tõusnud õle 6500.

Viiruse leviku pidurdamiseks on distantsõppele läinud paljud koolid. Mitmete ettevõtted ja asutused on raskustes karantiinis olevate töötajate asendamisega.