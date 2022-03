Aktiivse eluviisiga idavirulased kogunesid teisipäeva õhtul kell kaheksa Alutaguse puhke- ja spordikeskuse parklas, et pealampide valguses kogeda, kuidas paistavad mets ja järved ööhakul. Loodusretk erines tavalisest selle poolest, et kümneeurose osalustasu annetab korraldaja − Alutaguse matkaklubi − Ukraina abistamiseks.

"Annetada võis ka rohkem ja enamik seda tegigi, nii et kokku saime üle tuhande euro. See on ju päris ilus summa, mida Punasele Ristile üle kanda. Suur tänu ka osaühingule Eiki Reisid, kes lõi kampa transpordi pakkumisega," ütles Alutaguse matkaklubi juht Ingrid Kuligina.

"Ida-Virus on eriti oluline välja tulla"

Mark Dorošenko rääkis enne teele asumist, et elab Ukrainale igati kaasa.

"Mul elab sugulasi ja tuttavaid Kiievis ja Donetskis, kus sõditakse, aga kuidagi peavad nad vastu. Kuna teema on mulle väga südamelähedane, siis võtan vastu iga võimaluse aidata," rääkis Viru vangla ametnikuna töötav noor mees, kes on end üles andnud ka Punase Risti vabatahtlikuna.

Eesti riigiametnike klubi (ERAK) kaudu tuli loodusretkele ligemale 20 inimest, enamik neist vanglaametnikud, aga ka õpetajad ja raamatukogutöötajad.

"Ma arvan, et iga väike asi, mida tehakse Ukraina totuseks, omab väga suurt tähtsust, eriti siin Ida-Virumaal," tõdes Eesti riigiametnike klubi projektijuht Virve Linder.

"Vahepeal võib tunduda, et see piirkond oma mentaliteedi poolest erineb ülejäänud Eestist. Seetõttu on eriti oluline tulla välja ja näidata, et tegelikult on ka siin päris palju inimesi, kes mõtlevad samamoodi nagu need kümned tuhanded, kes kogunesid nädalavahetusel Tallinna Vabaduse väljakule," lisas ta.

Üleskutse osaleda matkal Ukraina abistamiseks saatis Linder suurele ringile, kaasa arvatud Ida-Viru vene koolidele.

"Natukene pelgasin, kuidas inimesed selle vastu võtavad, aga selle asemel et leida oma postkastist vihasõnumeid, sain hoopis vene inimestelt toetavaid kirju. Olen selle üle väga õnnelik," rääkis Linder.

Toetavate kirjade kõrval potsatas postkasti ka abipalve Narvast.

"Üks linnaametnik kirjutas, et Narva jõudsid esimesed sõjapõgenikud, kes asuvad elama oma sugulaste juures ja kellel on vaja abi lastele narivoodi ning voodiriiete hankimisel," rääkis Linder, kes pikalt mõtlemata annetas vajamineva summa. "Tean, et voodi jõudis juba pereni."

Igaüks aitab, nagu oskab

Ingrid Kuliginal tekkis heategevusliku matka mõte, kui oma peres tuli jutuks, kuidas ukrainlasi abistada.

"Tütar ütles, et ostame ka asju või kanname üle raha. Mõtlesin, et võiks juba teha suuremalt. Et aitame ukrainlasi, nagu oskame − matkates!"

Kuligina sõnul said matkal osalejad kaks ühes: annetada ja samasuguste aadetega inimestega koos väljas liikuda. "Olen meelitatud, et nii paljud idavirulased tulid sellega kaasa."

Heategevuslik matk kordub reedel

Reedel, 4. märtsil matkatakse Uljastel, aga sedakorda südapäeval.

"Otsustasime, et kahest matkast ühe teeme päeval, sest on inimesi, kes soovivad just tööajast kollektiividega tulla. Ka Uljastele viib inimeste piisava huvi korral eribuss Jõhvist ja Kohtla-Järvelt," märkis Kuligina.