Kohtla-Järvel hukkus kaubanduskeskuse parklas auto ette jäänud jalakäija

Jõhvi politseijaoskonna patrullpolitseinik Artur Sandvik ütles, et kõik liiklejad peavad olema parklates ja ülekäigurajale lähenedes eriti tähelepanelikud. „Sõidukiirus peab olema selline, et takistuse ilmnemisel, on autojuht suuteline sellele õigeaegselt reageerima. Jalakäija peab veenduma, et juht on teda märganud, ja alles siis teed ületama.“