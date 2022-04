Kohtla-Järve võimuliit on mõranemas

Ivanova ametist tagandamise poolt hääletas kaheksa saadikut. Lisaks seni opositsioonilise valimisliidu Restart Kohtla-Järve neljale liikmele tõstsid Ivanova mahavõtmise poolt käe ka linnas Keskerakonnaga võimu jagavad Reformierakonna ja valimisliidu Progress saadikud. Veelgi tähelepanuväärsem oli see, et umbusaldusavaldusele panid oma allkirja ka keskfraktsiooni kuuluvad Anton Dijev ja Svetlana Kollo. Dijev teatas enne istungit, et soovib allkirja tagasi võtta, Kollot polnud kohal.